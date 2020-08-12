Рим, , 15:12 — REGNUM Национальный институт социального обеспечения Италии и национальный «гарант приватности» не возражают против публикации имен депутатов, обратившихся за получением «коронавирусных» пособий, об этом представители ведомств заявили в среду, 12 августа.

Скандал начался 12 августа. По имеющейся информации, пособие в размере 600 евро, по замыслу правительства предназначенное для лишившихся дохода из-за эпидемии, получили пять неназванных депутатов парламента, зарплата каждого из которых составляет чуть менее 14 тысяч евро в месяц.

Пока никто из получателей пособия не раскрыл свое инкогнито. Формально они не нарушали закон. При этом руководители всех парламентских партий заявили, что считают такое поведение недопустимо и что если окажется, что эти депутаты представляли их фракции, они будут изгнаны из партий.

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