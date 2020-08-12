Киев, 12 августа 2020, 15:14 — REGNUM Украина настроена вести «жёсткие переговоры» касательно выполнения политической части Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба 12 августа в эфире радио «Новое время».
По словам министра, Украина перейдёт к обсуждению политической части соглашений после того, как будут исполнены все договорённости, касающиеся безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина не сможет выполнить Минские соглашения и предоставить Донбассу особый статус. Вместо него политик предложил некий «особый режим административного управления».
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