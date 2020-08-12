Минск, , 14:24 — REGNUM Сотрудники милиции в Бресте открыли огонь на поражение, так как их жизни и здоровью угрожала опасность, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

В министерстве уточнили, что на милицию напали граждане, вооруженные металлической арматурой. Нарушители не отреагировали на предупредительные выстрелы в воздух. В результате правоохранительным органом пришлось применить оружие на поражение. Один из нападавших ранен.

Отметим, по данным министерства здравоохранения Белоруссии, в ночь на 12 августа во время протестов госпитализированы более 50 человек. В республике третью ночь подряд продолжаются столкновения с полицией.

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