Казань, , 14:46 — REGNUM Должность в федеральном правительстве получил первый заместитель начальника управления жилищной политики Казани Айрат Ахметханов. Об этом стало известно на очередном заседании гордумы, 12 августа.

По словам градоначальника Ильсура Метшина, Ахметханов проявил себя в работе с обманутыми дольщиками, с аварийным жилым фондом. Теперь эти и другие вопросы ему предстоит решать на федеральном уровне. Также из рук мэра он получил знак отличия «За безупречную службу Казани».

Пока новая федеральная должность Ахметханова не раскрывается, известно, что он будет заниматься теми же вопросами, которые курировал в Казани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в январе 2020 года министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарии осталось без руководителя — Ирек Файзуллин, чьей отставки почти три года назад требовали обманутые дольщики Казани, ушёл на повышение, заняв пост первого заместителя министра строительства РФ Владимира Якушева.

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