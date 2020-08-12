Минск, , 14:05 — REGNUM Белорусский политик Валерий Цепкало, который не был зарегистрирован на выборах главы республики, заявил о формировании под его эгидой фронта национального спасения страны. Он сообщил об этом 12 августа в своем Telegram-канале.

«Я объявляю о формировании фронта национального спасения республики Белоруссия», — заявил незарегистрированный кандидат.

Среди целей, который заявляет для данного образования Цепкало, «защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей».

Также незарегистрированный кандидат назвал прошедшие в республике выборы «нарушением конституции» и«насильственным захватом государственной власти» со стороны действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и пообещал мобилизовать белорусский народ на борьбу с этим.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что согласно предварительным данным, ущерб от произошедших в Минске после выборов президента Белоруссии беспорядков составляет свыше 500 тыс. белорусских рублей (около 14 млн российских рублей).