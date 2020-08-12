Киев, , 13:45 — REGNUM Украина будет настаивать на «особом режиме административного управления» вместо предоставления особого статуса Донбассу. Об этом 12 августа рассказал глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом».

"Это будет в большей мере соответствовать тем реформам, которые происходят на Украине по местному самоуправлению, и нашим законам, которые уже приняты», — считает Кравчук.

Он отметил, что предоставление особого статуса Донбассу маловероятно, поскольку требует внесения изменения в конституцию Украины.

«Если ставится задача ещё этот вопрос в конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально», — прокомментировал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к членам «Нормандской четвёрки» с просьбой вразумить Киев и убедить его в необходимости выполнить Минские соглашения, в которых чётко обозначен особый статус Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров призвал «вразумить» Киев на тему Минских соглашений