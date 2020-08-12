Тбилиси, , 13:40 — REGNUM Глава Georgian Airlines («Грузинские авиалинии) Тамаз Гаиашвили вступил в партию «Лело для Грузии». Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 12 августа на брифинге заявил основатель партии и крупнейший в Грузии банкир Мамука Хазарадзе.

«Сегодня к нам присоединился очень серьезный бизнесмен, человек, который 25 лет назад основал одно из самых высокотехнологичных предприятий, прошел через все трудности, которые наша страна пережила за эти годы», — сказал Хазарадзе, представляя Гаиашвили.

Лидер «Лело для Грузии» также рассказал, что новый член партии в годы войны, когда грузинская армия напала на Абхазию, сделал в зону боев 120 рейсов, чтобы вывезти беженцев. Он также был награжден орденом Вахтанга Горгасали, который вручают тем, кто воевал на территории Абхазии и Южной Осетии.

Глава авиакомпании заявил, что в политику решил пойти, так как разочаровался в правящей партии «Грузинская мечта», которая руководит страной с 2012 года.

«Для меня, как и для моих друзей, участие в политике — трудное решение, но я хочу сказать вам, что в 2012 году я возлагал большие надежды, но эти надежды меня разочаровали», — сказал Гаиашвили.

Напомним, «Лело для Грузии» была создана в декабре 2019 года, как сказал ее основатель, для участия в парламентских выборах, которые должны состояться 31 октября 2020 года.

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