Минск, , 13:31 — REGNUM Во время несанкционированных акций протеста в Белоруссии, которые произошли в ночь с 11 на 12 августа, никто не погиб. Об этом 12 августа передает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского минздрава.

Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей © ИА REGNUM

«Погибших, а также пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что за этот же период в службы скорой помощи и больницы Белоруссии с травмами разных степеней тяжести был госпитализирован 51 пациент. Кроме этого, указывается, что всем обратившимся за медпомощью она была оказана в полном объеме.

«Основные травмы — ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т.д.», — рассказали в минздраве, уточнив, что несколько пациентов было прооперировано и в настоящее время их состояние стабилизировано.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следственные органы Белоруссии возбудили 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков в республике, произошедших в ночь с 11 на 12 августа.