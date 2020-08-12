Киев, , 13:27 — REGNUM Верховная рада Украины фактически начнет осеннюю сессию еще в конце августа, сообщил 12 августа народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

Верховная Рада Украины Rada.gov.ua

По его словам, 24 августа Рада проведет торжественное заседание в честь дня независимости Украины, а на следующий день, 25 августа, состоится полноценная внеочередная сессия.

Главным вопросом внеочередной сессии, подтвердил Качура, будет законопроект о повышении минимальной зарплаты. При этом пока нет информации, будет ли Рада на внеочередной сессии голосовать за какое-то решение по ситуации в Белоруссии.

ИА REGNUM напоминает, что отдельные депутаты Рады резко активизировались в связи с последними событиями в Белоруссии. В частности известно, что парламенту будет предложено проголосовать постановление о непризнании легитимности выборов президента Белоруссии. Также известно, что часть фракции «Слуга народа» подготовила обращение к властям Белоруссии, в котором обращает внимание на массовые протесты против «фальсификации результатов выборов».