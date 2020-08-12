Алма-Ата, Казахстан, , 13:26 — REGNUM Главным государственным санитарным врачом Алма-Атинской области Казахстана назначен Ергали Сыдыманов, сообщили 12 августа в пресс-службе регионального департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Ранее Сыдыманов занимал должность главного санитарного врача Мангистауской области. Госслужащий пришел на место Кайрата Баймухамбетова, который скончался в июле 2020 года.

Ергали Сыдыманов родился 7 апреля 1970 года в Караганде. С января 2005 года по 2019 год занимал должность директора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического контроля Алма-Атинской области.

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