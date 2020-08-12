Киев, , 13:29 — REGNUM Переговоры Украины и Белоруссии, касающиеся выдачи граждан России, которых в СМИ называют членами «частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», продолжаются, но пока безрезультатно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 августа в эфире радио «Новое время».

«Все документы были оформлены, ведётся диалог с белорусскими коллегами, но пока… «вагнеровцы» всё ещё не на Украине. Мы понимаем, что сейчас белорусские органы власти заняты немного другими проблемами», — рассказал украинский министр.

Кулеба выразил надежду, что вопрос экстрадиции российских граждан всё же будет решён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине придётся доказать вину граждан России, прежде чем можно будет говорить об их экстрадиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко оценил вероятность выдачи задержанных граждан РФ Киеву