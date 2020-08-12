Белград, , 13:18 — REGNUM Регистрация Россией вакцины от COVID-19 имеет историческое значение, это важная новость для всего человечества. Об этом 12 августа заявил министр труда Сербии Зоран Джорджевич.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Регистрация вакцины имеет историческое значение. Особенно меня радует то, что именно России удалось сделать это первой», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины. Она была разработана НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получила название «Спутник V».

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