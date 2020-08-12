Минск, , 13:15 — REGNUM Следственные органы Белоруссии возбудили 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков в республике, произошедших в ночь с 11 на 12 августа. Об этом 12 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя белорусского МВД Ольги Чемодановой.

«Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел», — говорится в сообщении журналистов.

Кроме этого, уточняется, что в столице страны и ряде крупных городов республики проходили отдельные попытки перекрытия движения транспорта участниками несанкционированных протестных акций и случаи открытого противостояния органам порядка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 11 на 12 августа в Белоруссии во время массовых беспорядков, начавшихся после выборов президента республики, было задержано свыше одной тысячи человек.