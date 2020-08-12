Киев, , 12:57 — REGNUM Правительство Украины пересмотрело свое решение о том, чтобы рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской облгосадминистрации.

Об этом сообщил 12 августа министр правительства Олег Немчинов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Такое решение мы приняли после заслушивания кандидата… Репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе. Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса», — пояснил Немчинов.

Отметим, что решение рекомендовать Мищенко на должность кабмин Украины принял 5 августа, при этом сам кандидат не скрывал, что имеет масштабный бизнес в регионе. Он заявил, что при переходе на государственную службу передаст свой бизнес сыну, чтобы таким образом избежать конфликта интересов.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущего главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня в июне силовики задержали на вымогательстве 1,8 млн грн.