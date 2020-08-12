Ново-Огарево, Московская область, , 12:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил о высоких ценах на Камчатке, из-за которых доходы жителей регионы перестают быть высокими.

Глава государства провёл встречу с врио главы Камчатского края Владимиром Солодовым.

«Вы сказали о необходимости развития инфраструктуры для того, чтобы удержать молодёжь на Камчатке. Это правильно. Но дело не только в молодёжи, дело в людях всех возрастов. У нас депопуляция, к сожалению, продолжается. Связано это и с реальными доходами», — сказал Путин.

Глава государства отметил хорошие доходы у жителей региона.

«Но очень высокий уровень цен. И реальные доходы не такие большие получаются. И нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке», — сказал президент.