Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Китай завладеет Соединёнными Штатами, если на президентских выборах победит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом 12 августа заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время беседы с радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп заявил, что если он не выиграет выборы, то США будут принадлежать Китаю, а американцам придётся учить китайский язык.

«Смотрите, Китай будет владеть Соединёнными Штатами, если эти выборы проиграет Дональд Трамп», — добавил он.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным соперником действующего президента Трампа является кандидат от демократов Джо Байден.

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