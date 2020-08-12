Киев, , 12:49 — REGNUM После «возвращения» Донбасса Украина должна начать вкладывать деньги в развитие региона. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук 12 августа в интервью изданию «Апостроф».

Он отметил, что Украина должна «сшивать» людей, которых разделили «экономически, духовно и социально».

«Речь не только о зоне неподконтрольных территорий, а о всей Донецкой и Луганской области», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центризбирком Украины допустил возможность проведения местных выборов на территории Донбасса, временно подконтрольной Украине. Для этого проведение выборов должны разрешить украинские военно-гражданские администрации данных территорий.

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