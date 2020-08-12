Минск, , 12:48 — REGNUM О своем требовании признания выборов президента Белоруссии недействительными заявила кандидат на главный пост в республике Анна Канопацкая. Ее слова 12 августа приводит РИА Новости.

«Моя позиция заключается в том, что я требую признания выборов недействительными в целом по республике, вне зависимости от результатов, озвученных ЦИК», — заявила Канопацкая.

Также она рассказала, что сегодня намерена подать свою жалобу в ЦИК Белоруссии как кандидат в президенты страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что личным санкциям должны быть подвергнуты лица, которые отвечают за «нарушения прав человека» в Белоруссии и «применение силы» в отношении участников протестных акций, начавшихся после выборов президента республики.