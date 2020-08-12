Минск, , 12:37 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК из-за выявленных нарушений законодательства при подсчете голосов. Об этом 12 августа заявила представитель политика Анна Красулина, сообщает «Интерфакс».

"Требуем их повторного подсчета», — сказала Красулина. Если невозможно повторно подсчитать голоса на отдельных участках, то результаты выборов на этих участках необходимо отменить, считает представитель кандидата.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа представители ЦИК Белоруссии заявили о регистрации жалобы Светланы Тихановской. О намерении подать жалобу ранее также заявил кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

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