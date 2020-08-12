Киев, , 12:34 — REGNUM В Харькове станцию метрополитена «Московский проспект» на практике переименовали в «Турбоатом».

Соответствующие изменения внедрены сегодня, 12 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Горсовет Харькова принял решение о переименовании станции еще 16 октября 2019 года. С тех пор в городе проходили работы по переименованию, с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды.

Отметим, что сам Московский проспект — один из главных проспектов Харькова — до сих пор не переименовывали. Хотя в горсовет подавали петицию с предложением переименовать Московский проспект в честь сенатора США Джона Маккейна, но это предложение не нашло поддержки у местных властей.