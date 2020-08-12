Ново-Огарево, Московская область, , 12:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы по реализации проекта «Морской перегрузочный терминал».

«С 2007 года мы начали вопросы газификации решать на Камчатке, но объём добычи не оказался таким, каким прогнозировался. Более того, он падающий», — сказал президент во время встречи с врио главы Камчатского края Владимиром Солодовым.

Глава государства отметил, что нужно прилагать энергичные усилия, а участие должны принять и бизнес, и правительство, и власти края.

«Давайте проработаем», — сказал Путин.