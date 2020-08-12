Москва, , 12:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подтвердил желание России сохранить мир и стабильность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), комментируя заявление американского лидера о «пакте по ядерным вооружениям».

«Господин Трамп, сам того не желая, подтвердил, что Россия заинтересована в сохранении мира и стабильности», — заявил Железняк.

Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла о необходимости продления Договора СНВ-3, который важно сохранить на ранее достигнутых и согласованных сторонами условиях.

«Наша страна, как ответственный участник международных отношений, настаивает на сохранении ранее принятых положениях Договора, изменение которых целесообразно обсуждать только после обоюдного продления действующего соглашения», — отметил парламентарий.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия «очень хочет» заключить с США «пакт по ядерным вооружениям».

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