Минск, , 12:15 — REGNUM Один из задержанных в Минске граждан России Игорь Рогов отпущен на свободу и уже вернулся на родину. Об этом 12 августа сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Белорусси Алексей Маскалев.

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Информация о задержании другого российского гражданина Артёма Важенкова, который является членом движения «Открытая Россия», пока проверяется.

«Информацию по Важенкову российские дипломаты проверяют, Рогов уже в России», — сказал в беседе с ТАСС представитель российской дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в белорусских СМИ появилась видеозапись, на кадрах которой молодые люди лежат в наручниках на земле и говорят, что приехали в Белоруссию с целью туризма. Позднее выяснилось, что это двое сотрудников движения «Открытая Россия», прибывшие в Минск для наблюдения за выборами.

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Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание Артёма Важенкова и Игоря Рогова. Уточняется, что правоохранительные органы задержали двух российских граждан ночью 11 августа с признаками алкогольного опьянения. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 293, ч. 2 УК Белоруссии («Участие в массовых беспорядках»).