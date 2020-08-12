Пекин, 12 августа 2020, 11:34 — REGNUM Власти Соединенных Штатов не предоставили веских доказательств нарушения законодательства США платформой TikTok, заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.
«Американское правительство без предоставления каких-либо неопровержимых доказательств использовало в отношении TikTok принцип «презумпции виновности», — сказал он в интервью изданию «Гуаньчачжэ».
Дипломат добавил, что попытки Вашингтон вынудить продать соцсеть американским компаниям представляют собой «бандитскую логику и грабеж среди белого дня».
Как сообщало ИА REGNUM, владеющая приложением TikTok китайская компания ByteDance попытается оспорить в суде решение президента США Дональда Трампа о запрете на деятельность в Соединённых Штатах. Решение, подписанное 7 августа, вступит в силу через 45 дней с момента подписания.
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