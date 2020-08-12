Киев, , 11:34 — REGNUM Украина нарастит возможности своей разведки в зоне соприкосновения сил в Донбассе. Об этом заявил новый глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов 11 августа в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, краткосрочным приоритетом работы ведомства является недопущение провокаций в зоне проведения карательной операции Киева против Донбасса.

«Мы должны тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или пресечь провокации», — рассказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что приоритетными задачами ведомства являются внедрение новых технологий, прежде всего съёма и считывания информации, а также разработка сценариев ответа на различные действия противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский представил нового руководителя разведки, а также поручил ведомству создать новую программу работы на 2021−2025 годы.

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