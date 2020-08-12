Абуджа, , 11:21 — REGNUM В Нигерии прошла церемония получения 200 дыхательных аппаратов, переданных правительством США для борьбы с пандемией. Об этом сообщается на официальной странице министерства иностранных дел Нигерии в соцсети Twitter.

В сообщении говорится, что президент США Дональд Трамп пообещал направить в Нигерию дыхательные аппараты во время телефонного разговора с президентом страны Мухаммаду Бухари в апреле. Трамп также заявил, что США поддержат Нигерию во время пандемии.

Напомним, что в мае министр информации Нигерии Лай Мохаммед выступил с заявлением о том, что дыхательные аппараты не прибыли в страну мае после того, как президент Трамп сказал, что они были отправлены.