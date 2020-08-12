Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Соединённые Штаты продолжают настаивать на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Новый проект резолюции, которую Вашингтон планирует вынести на голосование Совета Безопасности ООН до конца текущей недели, нацелен на то, чтобы помешать Ирану свободно покупать и продавать обычные вооружения. Об этом заявила постоянный представитель страны при ООН Келли Крафт, сообщает 12 августа агентство Associated Press.

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Дипломат заявила, что пересмотренный проект может быть представлен в окончательном виде в четверг, 13 августа, и поставлен на голосование в пятницу.

Отмечается, что пересмотренный проект резолюции, состоит всего из четырех пунктов и заменяет первоначальный семистраничный проект из 35 пунктов, распространенный в июне. В новом проекте говорится, что эмбарго на поставки оружия, несмотря на окончание срока его действия в октябре 2020 года, «продолжит применяться до тех пор, пока Совет Безопасности не примет иного решения».

«Это имеет важное значение для поддержания международного мира и безопасности», — говорится в документе.

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Посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи уверен, что новый проект резолюции США «аналогичен по своей природе и целям» предыдущему.

«Уверен, что Совет вновь отвергнет этот шаг», — написал дипломат в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что КНР не согласна с инициативой Соединённых Штатов о продлении Совбезом ООН оружейного эмбарго против Ирана. Он подчеркнул, что все требования резолюции 231 СБ ООН, включающие в себя положения по оружейному эмбарго в отношении Ирана, Тегераном были выполнены.

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