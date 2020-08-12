Киев, 12 августа 2020, 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило правительству страны внести изменения в методику разделения регионов на карантинные зоны. Об этом заявил глава минздрава Украины Максим Степанов 13 августа во время брифинга.
Ведомство предложило объединить такие параметры как динамика заболевания и число случаев заражения на 100 тыс. населения в течение 14 дней. Кроме того, предлагается изменить методику определения загруженности коек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 1433 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии подтверждено 84 548 подобных случаев.
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