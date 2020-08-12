Киев, , 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило правительству страны внести изменения в методику разделения регионов на карантинные зоны. Об этом заявил глава минздрава Украины Максим Степанов 13 августа во время брифинга.

«Проанализировав все показатели, мы решили сделать понятнее и удобнее то, по каким критериям мы определяем отнесение к тому или иному уровню опасности… Это будет более понятный показатель для всех граждан», — заявил он.

Ведомство предложило объединить такие параметры как динамика заболевания и число случаев заражения на 100 тыс. населения в течение 14 дней. Кроме того, предлагается изменить методику определения загруженности коек.

«У нас разная ситуация на западе и востоке страны, поэтому мы учли маленькие районы и города, областные центры и внедрили соответствующие коэффициенты», — рассказал Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 1433 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии подтверждено 84 548 подобных случаев.

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