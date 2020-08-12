Москва, , 11:03 — REGNUM США готовы рисковать жизнями людей, лишь бы не признавать успехи России в производстве вакцины от коронавируса, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

»США ради глобальной конкуренции и мании собственного превосходства готовы рисковать жизнями миллионов людей, лишь бы не признавать успехи России в борьбе с пандемией коронавируса», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи надеется на то, что прошедшая регистрацию Минздравом РФ первая в мире вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции безопасна и эффективна, но сам он сомневается в том, что российские коллеги смогут это подтвердить.

Вместе с тем первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».