Варшава, , 11:02 — REGNUM Видеоконференция с участием министров иностранных дел стран Евросоюза, где будет проведено обсуждение сложившейся в Белоруссии ситуации, состоится 14 августа. Об этом 12 августа сообщил МИД Польши на своей странице в соцсети Twitter.

«В ответ на запрос Польши в эту пятницу (14 августа — ред.) министры иностранных дел стран ЕС проведут специальную видеоконференцию для обсуждения ситуации в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что кроме Белоруссии будут обсуждаться вопросы, связанные с Турцией, Венесуэлой и ситуацией в Ливане.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что тему происходящих в настоящий момент в Белоруссии событий следует внести в повестку дня обсуждения на заседании Совбеза ООН.