12 августа 2020 | Время чтения 2 мин

В последнее время в российских СМИ активно публикуются мнения японских пользователей интернета и читателей газет, которые, с одной стороны, проявляют явный пессимизм по поводу перспектив получения российских Курильских островов, а с другой – призывают свои власти прекратить уговоры Москвы и вместо этого наращивать мощь японской армии, наводить ракеты на территорию России, обзаводиться ядерным оружием. Встречаются и прямые призывы «отбить северные территории» силой.

Анатолий Кошкин, , 10:55 — REGNUM В последнее время в российских СМИ активно публикуются мнения японских пользователей интернета и читателей газет, которые, с одной стороны, проявляют явный пессимизм по поводу перспектив получения российских Курильских островов, а с другой — призывают свои власти прекратить уговоры Москвы и вместо этого наращивать мощь японской армии, наводить ракеты на территорию России, обзаводиться ядерным оружием. Встречаются и прямые призывы «отбить северные территории» силой.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Реакция нашего народа на эти «призывы самураев» вполне определенная — в отличие от «ельцинских времен», когда некоторая часть людей предлагала «толкнуть Курилы за хорошие бабки» (прошу простить за жаргон), сейчас среди комментариев российских читателей на тему «территориального вопроса» с Японией практически нет никого, кто всерьез предлагает передать Стране восходящего солнца хотя бы один остров. Вынужденно поприутихли еще недавно в угоду Токио проявлявшие активность научные сотрудники и комментаторы, призывавшие «отдать острова» ради призрачной «японской безмерной экономической помощи».

Зато все громче звучит требование прекратить всяческие переговоры о принадлежности русских Курил. Возмущены наши люди и беспардонным враньем японской пропаганды, обвиняющей Советский Союз и Иосифа Сталина во всех смертных грехах и обеляющей японский империализм. В связи с этим хочу познакомить читателей с комментарием одного из читателей в ответ на опубликование в интернет-издании «Военное обозрение» статьи «Пресса Японии: Путин старается переписать историю под себя, восхваляя действия Сталина». Читаем:

«Иногда раздражает беззубая позиция МИД России. Мы почему-то каждый раз ждем каверзного вопроса, чтобы потом на него ответить. В мировой политике тот, кто спрашивает, всегда в более выгодной позиции, а тот, кто отвечает — почти всегда проигравший. Думаю, что совсем будет не лишним показать свои зубы, и японцам в том числе. Они там совсем обнаглели в своих рассуждениях на исторические темы. А надо бы им в цветах и красках с фотодокументами их зверств показать/напомнить, что они творили в Китае с китайцами и подвернувшимися под руку русскими на китайской территории. Можно и дело по компенсациям семьям жертв возбудить. Надо на их ресурсах, на японском языке показать, что мы их зверства помним и можем в деталях провести с ними урок настоящей истории. При этом вполне было бы уместно привлечь к этой работе Китай и Корею (любую, они их обе недолюбливают). Все-таки японцы «нарубили» в Китае более 30 миллионов человек, в большей массе гражданского мирного населения. И вот при каждом случае столкновения интересов вполне можно было бы напоминать в разных аспектах о том, что они должны быть счастливы, что еще на Хоккайдо живут. И что в вопросах истории (сталинского периода СССР) им надобно сидеть тихо, не привлекая к себе внимания, ибо сами в чужой крови по самые уши и до сих пор не отмыты».

Что же, с точки зрения «большой дипломатии», может быть, и резковато, но прислушаться нашим властям к мнению народа не грех. Ибо «Vox pópuli vox Déi» — «глас народа — глас Божий».

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