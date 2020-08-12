Барнаул, , 10:55 — REGNUM Власти Алтайского края опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что регион оказался не готов к выполнению поручения президента России Владимира Путина об организации бесплатного питания для учеников младших классов. Как сообщает сегодня, 12 августа, официальный телеграм-канал регионального правительства, в новом учебном году питание получат дополнительно 119 тысяч учащихся. Финансирование новых расходов будет осуществляться за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов.

«В регионе для обеспечения горячим питанием школьников 1−4-х классов проведён необходимый комплекс мероприятий совместно с Роспотребнадзором. Проведена паспортизация всех столовых, пищеблоков и посадочных мест.

Закуплено необходимое количество посуды и мебели, специальное технологическое оборудование для кухни, завершается ремонт столовых. На эти цели в этом году направлено 50 млн рублей, в прошлом — 100 млн рублей», — сообщили в министерстве образования Алтайского края.

Ситуацию прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. По её словам, реализация закона с 1 сентября в Алтайском крае была под вопросом в связи с неготовностью ряда малокомплектных школ.

«Звонки родителей школьников в приемную депутата Госдумы от Алтайского края Александра Терентьева стали поступать в конце июля. 31 июля парламентарий был вынужден обратиться к министру просвещения РФ Сергею Кравцову за содействием во включении края в список регионов, где с начала этого учебного года должен заработать закон «о питании».

После вчерашнего совещания президента страны с министрами ждем оперативного изменения правил субсидирования субъектов по этим нуждам, утвержденным постановлением правительства РФ. Еще вчера в них содержалось такое условие для получения средств, как 100%-я готовность всех школ региона для организации питания. Одно учреждение не готово — субъект лишался всех средств. Теперь норму пообещали смягчить и выделить средства на все «готовые» к старту закона школы. С неподготовленными школами регионам также придется поработать», — пояснила Оксана Молодых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во время январского послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил ввести бесплатное горячее питание в российских школах для учеников 1−4-х классов. Накануне, 11 августа, на совещании с правительством глава государства вернулся к этой теме. О том, что часть регионов провалила поручение, сообщал сайт URA.RU со ссылкой на неназванные источники.

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