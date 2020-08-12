Москва, , 10:48 — REGNUM Обвинения властей Великобритании в адрес России создают негативный информационный фон, деструктивно влияющий на развитие двусторонних связей. Об этом заявил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

По его словам, никаких доказательств или конкретных фактов «вмешательства» России в британские выборы не приводится.

«Зато создается негативный информационный фон, который деструктивно влияет на межгосударственный диалог и нормальное развитие двусторонних связей», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что официальный Лондон «почти уверен», что Россия во время проведения выборов в Соединённом Королевстве пошла на «похищение и публикацию чувствительной информации, в том числе текста соглашения о свободной торговле между Великобританией и США».

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