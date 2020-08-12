Токио, , 10:25 — REGNUM Японская центральная телерадиокомпания NHK провела опрос общественного мнения относительно политики кабинета министров Синдзо Абэ. Согласно этому исследованию, рейтинг нынешнего правительства упал на 2 процентных пункта по сравнению с прошлым месяцем. Всего 34% японцев поддерживают кабинет министров Синдзо Абэ.

Это является рекордно низким показателем для администрации Абэ. Однако точное сравнение в этом случае некорректно, так как с 2012 года за время руководства страной Синдзо Абэ метод проведения опросов претерпел изменения.

Вместе с тем, по результатам опроса, вырос уровень недоверия по отношению к правительству: 47% японцев заявили о том, что не удовлетворены кабинетом министров. Среди этих людей 37% заявили, что не считают проводимый политический курс наилучшим для страны, а 28% выразили недоверие лично премьер-министру.

NHK провела опрос лиц старше 18 лет и составила статистику на основе ответов 1286 человек.