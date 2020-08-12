Минск, , 10:15 — REGNUM В настоящее время дата заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии, где будут подведены итоги состоявшихся 9 августа в республике президентских выборов, еще не определена. Об этом 12 августа сообщили в белорусском ЦИК.

«К настоящему времени дата проведения заседания Центризбиркома по установлению итогов выборов не определена», — приводит ТАСС сообщение Центризбиркома республики.

При этом, согласно данным календарного плана по проведению выборов президента Белоруссии, результаты последних должны быть объявлены не позднее 19 августа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой с 12 августа на территории Белоруссии ввело министерство антимонопольного регулирования и торговли республики.