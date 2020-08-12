Москва, , 10:02 — REGNUM В 20 регионах России с населением более одного миллиона человек должность местного руководителя Росгвардии будет преобразована из полковничьей в генеральскую. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, к таким регионам относятся в том числе Калужская, Ярославская, Нижегородская, Тюменская, Томская, Курская, Белгородская области, а также Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

Как пишет издание, пропорционально планируется сократить число высших офицеров в центральном аппарате ведомства.

В настоящее время, согласно данным на сайте Росгвардии, генералы полиции возглавляют региональные управления в областях с крупными городами-миллионниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майор и перевел его в Росгвардию.

Поблагодарив президента РФ за высокую оценку его работы, Кадыров еще раз напомнил о том, что он, как верный пехотинец Путина, «готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте».

Читайте также: Песков объяснил, за что Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора