Брест, Белоруссия, , 09:58 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии задержали в Бресте двух 17-летних подростков с дымовыми шашками, петардами и касками, сообщает 12 августа агентство «БелТА».

Сотрудники УВД Брестского облисполкома обнаружили в рюкзаке дымовые шашки, петарды, нож, бинокль, каски и прочие принадлежности. По данным УВД, все предметы предназначались для противодействия полиции.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что правоохранительные органы Белоруссии задержали мужчину, который раздавал деньги демонстрантам. В сумке задержанного обнаружено $10 тыс.

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