Минск, , 09:54 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело об участии в массовых беспорядках в отношении членов движения «Открытая Россия» Артема Важенкова и Игоря Рогова, сообщает БелТА.

По данным издания, Важенков и Рогов были задержаны 11 августа в 2:00 с признаками алкогольного опьянения.

Напомним, ранее БелТА опубликовало видеозапись, на кадрах которой молодые люди лежат в наручниках на земле и говорят, что приехали в страну с целью туризма. Позже в «Открытой России» заявили, что на кадрах показаны два их сотрудника, которые приехали в Минск для наблюдения за выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные действия в Минске и других крупных городах республики начались после объявления предварительных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года.

Ранее несколько подразделений ОМОНа штурмовали подъезды в жилых домах Минска, в которых скрывались протестующие.

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