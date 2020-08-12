Минск, , 09:57 — REGNUM Запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой с 12 августа на территории Белоруссии ввело министерство антимонопольного регулирования и торговли республики. Об этом 12 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на заявление белорусского ведомства.

«В связи с постановлением Совета министров, просим субъекты торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Белоруссии», — говорится в сообщении.

Также, по информации министерства, такой запрет вводится согласно постановлению Совета министров республики от 11 августа «Об обороте пиротехнических изделий» и вступает в силу с 12 августа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что применение силы властями Белоруссии по отношению к протестующим вызывает тревогу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии подтвердили задержание членов «Открытой России»