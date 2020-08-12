Севастополь, , 09:47 — REGNUM Административный иск Романа Кияшко, ранее выдвигавшегося в качестве кандидата для участия в выборах губернатора Севастополя от КПРФ, но не сумевшего пройти регистрацию, к Севастопольской городской избирательной комиссии оставлен без удовлетворения. Об этом сообщили в Севастопольском городском суде по итогам рассмотрения иска 10 августа.

Кияшко требовал признать незаконным и отменить постановление горизбиркома об отказе ему в регистрации кандидатов в губернаторы Севастополя, а также возложить на избирком обязанность зарегистрировать его кандидатом.

«По итогам судебного рассмотрения суд вынес решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления Кияшко Р.В. к Севастопольской городской избирательной комиссии. Решение суда в законную силу не вступило», — сообщили в избиркоме.

Выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября. В качестве кандидатов на пост главы города-героя зарегистрированы шесть кандидатов, двое, в том числе Роман Кияшко, регистрацию пройти не смогли.