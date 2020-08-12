Вильнюс, , 09:30 — REGNUM Тревогу вызывает применение силы властями Белоруссии по отношению к протестующим. Об этом 12 августа заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью американской телекомпании СNN.

«Неуважение к своему народу, гражданам вызывает тревогу», — сказал он.

Также глава литовского МИД отметил, что он не может спрогнозировать развитие ситуации в Белоруссии, однако считает, что, в случае продолжения применения силы властями страны, со стороны международного сообщества, по его мнению, должны быть «политические последствия».

Кроме этого, Линкявичюс напомнил, что с 10 августа на территории Литвы находятся выехавшие из своей страны экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и глава ее избирательного штаба Мария Мороз.

«Государственные власти приняли решение прибегнуть к насилию против мирных протестующих, что, несомненно, является чрезмерной силой», — заявил глава литовского МИД, добавив, что протестующие на данный момент «не проявляли агрессии, не били окна, не жгли автомобили», а «лишь желали быть услышанными».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что члены движения «Открытая Россия» Артем Важенков и Игорь Рогов находятся в статусе подозреваемых по уголовному дело по ст. 293, ч. 2 УК Белоруссии («Участие в массовых беспорядках»).