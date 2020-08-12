Москва, , 09:17 — REGNUM В некоторых регионах мира террористы пытаются использовать ситуацию с коронавирусом в свою пользу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты».

Глава МИД РФ напомнил, что риски биотерроризма — тема не новая, она много лет обсуждается на международных площадках.

«И нынешняя ситуация, которая значительно изменила жизнь на всей планете, естественным образом стимулирует подобные дискуссии», — сказал он.

Лавров добавил, что сегодня как никогда остро стоит проблема предотвращения попадания в руки террористов опасных химических веществ и биологических агентов, а также технологий производства химического и биологического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что глобальное взаимодействие спецслужб нельзя ослаблять в условиях, когда мир страдает от пандемии коронавируса. Только общими усилиями можно противостоять, например, биотерроризму, подчеркнул он.

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