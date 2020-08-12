Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не собирается посещать Тайвань. Об этом он заявил 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

«Нет. Ничего такого не было. Обсуждался лишь коронавирус», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос, имея в виду рассмотрение вопросов помимо пандемии SARS-CoV-2 в ходе посещения Тайваня министром здравоохранения и социальных служб США Алексом Азаром.

Также американский лидер отметил, что Тайвань и США хорошо работают в данном вопросе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп назвал хорошими отношения, которые сложились между США и КНДР.