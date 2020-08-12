Иркутск, , 09:08 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего визита в Иркутск проведет рабочее совещание. Об этом 12 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Также глава российского Минобороны посетит Иркутский авиационный завод, который входит в корпорацию «Иркут», и возложит цветы к Мемориалу памяти жертв, погибших в авиакатастрофе в 1997 г.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе визита главы российского оборонного ведомства в Иркутск министр обороны РФ Сергей Шойгу и врио главы Иркутской области Игорь Кобзев обсудят вопросы, связанные с возможностью восстановления в Иркутске Суворовского училища.