Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что «использовал» своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, так как его присутствие помогало главе Белого дома выигрывать переговоры. Об этом Трамп рассказал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Так, американского лидера спросили, правда ли, что он «одобрил решение председателя КНР Си Цзиньпина о помещении уйгуров в концлагеря», как об этом написал Болтон.

«Он лжец, просто больной человек. Я назначил его, а все говорили, чтобы я этого не делал, потому что у него не всё в порядке с головой, — сказал Трамп. — Я сделал это и, честно говоря, я использовал его».

Американский лидер добавил, что, заходя в комнату вместе с Болтоном, он знал, что таким образом выиграет переговоры, потому что «все начинали думать, что я хочу войны». Также Трамп заявил, что Болтон причастен к тому, что США оказались на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля президент США Дональд Трамп раскритиковал книги о себе, написанные его племянницей Мэри и Джоном Болтоном. В своих оценках он обозвал Болтона «дурачком» и выразил мнение, что его племянница «в беспорядке».

В своей книге Джон Болтон заявил, что Трамп не может беседовать с российским лидером Владимиром Путиным на равных. По его мнению, Трамп недостаточно умен для подобных переговоров.

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