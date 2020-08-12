Киев, , 09:09 — REGNUM Местные выборы на подконтрольной Украине территории Донбасса могут состояться, если их проведение одобрят военно-гражданские администрации (ВГА) Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили 11 августа в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

«Ситуация с безопасностью может измениться, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА относительно возможности проведения первых местных выборов в 18 общинах, или части из них», — сказано в сообщении.

В ЦИК Украины отметили, что при наличии соответствующих решений ВГА, выборы могут состояться 25 октября 2020 года.

В пресс-службе рассказали, что отмена местных выборов на подконтрольной Украине части Донбасса вызвала большой резонанс в обществе.

«Если же кто-то ставит под сомнение наличие фактических оснований для не проведения выборов на определённых территориях, то это уже вопрос к законности и обоснованию выводов областных военно-гражданских администраций», — заявил глава ЦИК Украины Олег Диденко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центризбирком Украины отменил проведение местных выборов на подконтрольной Украине части Донбасса под предлогом некой «опасности». Отметим, что в выборах президента Украины часть Донбасса участвовала, несмотря на то, что в тот момент перемирие в зоне конфликта не соблюдалось.

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