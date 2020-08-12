Киев, 12 августа 2020, 09:09 — REGNUM Местные выборы на подконтрольной Украине территории Донбасса могут состояться, если их проведение одобрят военно-гражданские администрации (ВГА) Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили 11 августа в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.
В ЦИК Украины отметили, что при наличии соответствующих решений ВГА, выборы могут состояться 25 октября 2020 года.
В пресс-службе рассказали, что отмена местных выборов на подконтрольной Украине части Донбасса вызвала большой резонанс в обществе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центризбирком Украины отменил проведение местных выборов на подконтрольной Украине части Донбасса под предлогом некой «опасности». Отметим, что в выборах президента Украины часть Донбасса участвовала, несмотря на то, что в тот момент перемирие в зоне конфликта не соблюдалось.
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