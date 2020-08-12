Темиртау, Казахстан, , 08:42 — REGNUM Мэр казахстанского Темиртау Галым Ашимов планирует покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом градоначальник заявил во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

«Я отработал в этом городе уже пять лет и есть такое понимание как ротация. Поэтому — да. Мне осталось работать на должности два дня», — сказал Ашимов. Он добавил, что перейдет на работу в областное управление на руководящую должность.

Ашимов добавил, что уже определен преемник на должность мэра Темиртау. «Придет мой коллега с другого города», — сказал мэр. Он добавил, что новый глава города очень компетентный хозяйственник.