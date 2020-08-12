Минск, , 08:28 — REGNUM Члены движения «Открытая Россия» Артем Важенков и Игорь Рогов находятся в статусе подозреваемых по уголовному дело по ст. 293, ч. 2 УК Белоруссии («Участие в массовых беспорядках»), сообщает 12 августа агентство «БелТА».

Следственный комитет (СК) Белоруссии подтвердил задержание Важенкова и Рогова. По данным СК, правоохранительные органы задержали двух российских граждан 11 августа в 2:00 с признаками алкогольного опьянения.

Напомним, 11 августа агентство «БелТА» опубликовало видеозапись с задержанными гражданами, которые якобы участвовали в провокациях в Минске. На кадрах были показаны Артем Важенков и Игорь Рогов.

Позднее в «Открытой России» заявили, что на кадрах показаны два их сотрудника. В организации добавили, что Важенков и Рогов приехали в Белоруссия для наблюдения за выборами.

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