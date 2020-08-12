Киев, , 08:20 — REGNUM Судей Окружного административного суда Киева объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), говорится в сообщении, опубликованном 11 августа на странице ведомства в Facebook.

Их подозревают в попытке захватить государственную власть путём установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

«Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о председателе суда, его заместителе и ряде сотрудников судебной инстанции. Они были объявлены в розыск после систематической неявки на допросы в НАБУ.

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