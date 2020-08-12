Бразилиа, , 08:16 — REGNUM Бразильский штат Баия, являющийся четвёртым в стране по численности населения, заинтересовался перспективой тестирования и производства российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в опубликованном 11 августа заявлении посольства России в Бразилии.

«30 июля посол России провёл онлайн-встречу с губернатором Баии Руем Костой и руководителем управления здравоохранения штата Фабиу Вилас-Боасом. Стороны обсудили возможность создания партнерства между научно-исследовательскими учреждениями северо-востока и российскими научно-исследовательскими институтами и научными центрами в тестировании и производстве вакцины. Рассматривается возможность участия в переговорах других регионов», — говорится в тексте заявления.

Отмечается, что в настоящее время уже завершены переговоры по проекту российско-бразильского меморандума о взаимопонимании в области разработки вакцины с руководством штата Парана. Планируется, что 12 августа в ходе онлайн-совещания документ подпишут директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и губернатор штата Парана Ратиньо Жуниор.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавируса вызвала интерес у руководства штата Парана на юге Бразилии. Посетивший посольство России глава гражданской канцелярии губернатора штата Гуто Силва обозначил заинтересованность не только в возможной покупке препарата, но и в совместной разработке вакцины, испытаниям, производству и последующему распространению её в Бразилии.

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